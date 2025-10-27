SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal Bruno Ganem (Podemos-SP), autor da emenda parlamentar com o maior valor reservado ao ministério da área ambiental desde 2021, no montante de R$ 16,7 milhões, direcionou a verba para um projeto de um instituto de defesa animal com sede no Rio de Janeiro e diz que a instituição deverá realizar 60 mil castrações de cães e gatos em cidades paulistas.

Segundo o congressista, o valor foi separado no Orçamento federal (empenhado, no jargão técnico) a um só instituto porque um despacho do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais, vinculado à pasta da área ambiental, determinou que cada parlamentar só poderia endereçar emendas a uma ONG, por limitação de capacidade do departamento em celebrar novos convênios.

O montante destinado a esse programa corresponde a quase toda a verba de livre alocação do deputado, já que metade do valor de R$ 37,8 milhões a que cada parlamentar tem direito em emendas precisa ser investido em saúde.

"Sinceramente, se pudesse usar a verba da saúde [para castração de cães e gatos], usaria também", afirmou Ganem em entrevista à Folha de S.Paulo.

No dia 11 de outubro o Instituto Golias publicou em rede social um post em que afirma que começou a fazer entrega de 10 mil castrações na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, viabilizadas com recursos de emenda.

"O Instituto Golias dará um grande passo na causa animal onde na cidade de Jundiaí, sob emenda parlamentar do deputado Bruno Ganem, juntamente com o prefeito Gustavo Martinelli, faremos a entrega de 10 mil castrações, com isso ganham nossos animais", escreveu o perfil.

O deputado afirmou que as castrações também ocorrerão em sua cidade natal, Itapetininga, e em municípios como Campinas, Sorocaba, Taboão da Serra, Ipojuca e Embu das Artes, além da capital paulista.

Nas últimas eleições municipais, Campinas e Sorocaba elegeram vereadores da causa pet que pegaram o sobrenome Ganem "emprestado" do deputado ?Herbert e Rodolfo Ganem, respectivamente. Além deles, Lucas Ganem foi eleito vereador em Belo Horizonte e Simone Ganem, em São Paulo.

O deputado confirma que todos que usam o sobrenome são pessoas muito próximas de seu mandato e convívio pessoal. A mãe de Bruno, Clarice Ganem, foi eleita deputada estadual por São Paulo em 2021.

A presidente do Instituto de Proteção e Defesa dos Animais Eu Sou Testemunha do Golias, Greicy Taranto, também é dona de duas clínicas veterinárias no Rio de Janeiro.

Um dos estabelecimentos fica em Sepetiba, bairro da zona oeste carioca a 425 km da capital paulista. A reportagem permaneceu por 30 minutos em frente ao endereço, na tarde de uma quinta-feira, e observou atendimento veterinário a um cão. Dentro da unidade também havia pássaros.

A outra unidade veterinária está localizada em uma avenida em Santa Cruz, na mesma região. A identificação do hospital Golias é a pintura em um muro. Nas redes, o espaço mostra cuidados a cães, gatos e outros animais, como cavalos.

Um dos funcionários afirmou que as unidades veterinárias particulares financiam o trabalho do instituto, que realiza resgates, reabilitação e adoção de animais.

Em resposta à reportagem, a responsável pelo instituto, Greicy Taranto, afirmou que "o Instituto Golias nunca recebeu qualquer verba proveniente de emendas parlamentares".

A entidade assinou termo de colaboração com o MMA para implantação de programa de castração e a emenda está em fase de empenho, com recursos reservados, mas ainda não desembolsados, segundo os portais de dados orçamentários oficiais.

Greicy afirmou que "o papel da instituição é exclusivamente técnico, responsável pela coordenação e fiscalização das ações do Castramóvel [veículo nos quais esterilizações são realizadas]" em São Paulo.

A publicação faz agradecimentos a Flávio Ganem, ex-secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio. Flávio permaneceu no cargo de 2023 a 2024. Nas últimas eleições municipais foi candidato a vereador pelo Avante, mas não foi eleito. As redes sociais de Flávio têm vídeos em que registra resgates de animais com Greicy.

Flávio foi procurado por mensagem, mas não respondeu.

O deputado Bruno Ganem citou grande proximidade com Flávio, que também adotou seu sobrenome na carreira política. Questionado se Flávio teve influência na escolha do Instituto Golias para receber os recursos, o parlamentar confirmou. "Não tenha dúvidas de que ele participou muito da discussão, mas a decisão final foi minha", afirma.

Em dois vídeos da castração em Jundiaí, Bruno Ganem, ao lado de Greicy, afirma que o instituto prevê 60 mil castrações no estado de São Paulo.

"Recebi com grande alegria o convite para gerir e fiscalizar a equipe de castração que atuará em todo o estado de São Paulo", disse Greicy à reportagem.

O cadastro do instituto Eu Sou Testemunha do Golias na Receita Federal tem data de abertura em 2017, com atividades como restaurante e similares, armazéns gerais, cantina, lavanderias e depósito de mercadorias.

Greicy foi questionada sobre o rol de atividades no CNPJ, mas não respondeu. O deputado afirmou desconhecer que o instituto apresente outras atividades no registro da Receita e atribuiu isso a uma dificuldade de caracterização formal das atividades de ONGs voltadas a animais.