BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao completar 80 anos nesta segunda-feira (27), Lula (PT) se tornou o primeiro octogenário a ocupar a Presidência da República no Brasil

O petista celebrou seu aniversário nesta segunda na Malásia, por conta da visita oficial que faz desde a última quarta-feira (22) a países do Sul asiático, onde participa do encontro da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português).

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945 em Garanhuns (PE). O segundo mais velho a comandar o Executivo no país foi Michel Temer (MDB), que completou 78 anos durante seu período de governo.

Entre os cumprimentos de maior repercussão ao petista esteve o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 79, que se referiu a Lula como "vigoroso", após ter se reunido com o petista para tratar das tarifas comerciais impostas ao Brasil.

"E feliz aniversário. Quero desejar um feliz aniversário ao presidente, certo? Hoje é o aniversário dele", disse o republicano. "Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário."

Lula recebeu outras homenagens pelo aniversário durante a viagem. Nesta segunda, noite na Malásia, chefes de Estado que participam da cúpula da Asean bateram parabéns para o brasileiro durante jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

Antes, o brasileiro recebeu uma festa de celebração antecipada na quinta-feira (23) junto ao líder da Indonésia, Prabowo Subianto, que completou 74 anos no dia 17 de outubro.

A conta oficial de Lula publicou um vídeo da festa, na qual os convidados cantavam parabéns em inglês, enquanto o petista assoprava as velas de um bolo com calda de chocolate decorado com macarons. Nas imagens, o brasileiro oferece o primeiro pedaço a Prabowo e, depois, corta um segundo para sua mulher, a primeira-dama Janja.

A equipe de comunicação de Lula e ele próprio têm buscado expor uma imagem de vitalidade e vigor do presidente, que já anunciou a pretensão de buscar a reeleição no próximo ano.

Nas redes sociais oficiais da Presidência, é comum ver publicações de Lula fazendo exercícios físicos ou correndo pela rampa do Palácio do Planalto após a participação em eventos públicos.

Desde que sofreu um acidente no banheiro da residência oficial, o Palácio da Alvorada, no final de 2024, o petista intensificou o discurso público de autocuidado e saúde, chegando a afirmar que só se candidataria a um quarto mandato se estivesse em condições de saúde para tal.