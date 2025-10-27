BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado Pedro Lupion (PP-PR), vai se filiar ao Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira (29).

O evento de filiação, na sede do partido em Brasília, deve ter a presença de Tarcísio, além do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP).

A FPA é uma das forças mais influentes e expressivas do Congresso, com 303 dos 513 deputados e 50 dos 81 senadores.

Lupion está no segundo mandato como deputado federal. Com sua filiação, a bancada do Republicanos passa a ter 45 deputados federais.

Preferido entre partidos do centrão, como Republicanos, PP e União Brasil, para disputar a Presidência da República em 2026, Tarcísio tem dito que irá concorrer à reeleição para o Palácio dos Bandeirantes.