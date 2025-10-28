BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem a Brasília na tarde desta terça-feira (28) para se reunir com autoridades do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo TrIbunal Federal).

A primeira agenda será com o ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira, seguida de dois encontros no STF: o primeiro com o ministro do Supremo e vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Kássio Nunes Marques e o segundo, com o presidente da corte, Edson Fachin.

Os encontros estão marcados para ocorrerem entre 15h30 e 19h. A previsão é que Tarcísio retorne para São Paulo na quarta-feira (29).

Com Fachin, Tarcísio deve tratar sobre uma ação movida pelo Estado de São Paulo envolvendo a Rodopetro Distribuidora de Petróleo. A empresa conseguiu uma liminar para suspender o recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e agora o governo paulista pede a retomada da cobrança do imposto.

O governo de SP alega que o Grupo Refit ?que revende o combustível da Rodopetro? já deve R$ 9,7 bilhões para o estado.