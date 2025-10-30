BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, almoçou no bandejão do Palácio do Planalto, restaurante comumente utilizado pelos servidores, nesta quinta-feira (30), um dia após sua posse oficial como ministro.

No local, o Psolista almoçava com um grupo e fez fotos com as demais pessoas que almoçavam no restaurante.

A pasta assumida por Boulos é responsável pelo contato entre o governo e movimentos sociais. Por ser uma das secretarias ligadas diretamente à presidência, o gabinete se localiza no Palácio do Planalto, onde o presidente faz seus despachos diários.

O restaurante em que Boulos almoçou fica no subsolo do prédio e é de uso de servidores, jornalistas e demais prestadores de serviço do Planalto. A circulação de ministros de governo no local, no entanto, não é comum.

A nomeação do novo ministro saiu no Diário Oficial na semana passada, mas a cerimônia aberta, com presença de representantes do presidente Lula (PT) e demais autoridades foi feita somente na terça (29).