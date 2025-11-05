Luiz Inácio Lula da Silva d. Lula está na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém (PA).

Tão importante quanto isentar quem ganha até 5 mil reais, é tributar quem ganha muito nesse país, afirmou a ministra. Ela citou que cerca de 141 mil pessoas que ganham acima de R$ 600 mil por ano pagam em média uma carga efetiva de 2,5%. Nós estamos elevando essa carga de maneira progressiva a 10%. Isso se chama justiça tributária.

Ela celebrou ainda que, pela primeira vez, os dividendos recebidos serão tributados. Esse é um grande passo. É histórico do ponto de vista de se buscar a justiça tributária no Brasil.

Gleisi entende que ainda é necessário avançar na tributação de renda e de patrimônio. A gente comemora essa vitória, que não é uma vitória do governo, mas do povo trabalhador brasileiro.

Correção de injustiças

O relator do projeto no Senado, Renan Calheiros, defendeu a proposta e destacou que a decisão seria histórica para o país.

O projeto do imposto zero é um dos mais importantes e mais aguardados dos últimos anos.

Renan apontou que a proposta do Executivo corrige injustiças e contribui para o bem-estar social ao promover a justiça tributária, diminuir a carga de tributos que incide sobre a baixa renda e aumentar a carga incidente sobre os super ricos.

