O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exonerou Guilherme Derrite, nesta quarta-feira (5), da Secretaria de Segurança Pública do estado.

No dia 29 de outubro, ainda durante a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 pessoas mortas Derrite anunciou que se licenciaria do cargo no governo de São Paulo para ser o relator do PL que modifica a Lei Antiterrorismo. A intenção é incluir milícias e facções criminosas como organizações terroristas. O Projeto de Lei 1.283/2025 é de autoria do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) e tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O governo federal é contra este projeto. Nesta quarta-feira (6), Gleisi Hoffman, ministra das Relações Institucionais, disse que o governo é terminantemente contra o PL: O terrorismo tem objetivo político e ideológico e, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso, disse.

EXONERAçãO | Guilherme Derrite | Lei Antiterrorismo | Secretaria de Segurança de São Paul