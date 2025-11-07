SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reforma administrativa promovida pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) elevou a quantidade de funcionários comissionados (nomeados por indicação) da Secretaria de Comunicação, responsável pela publicidade do governo paulista.

Em um decreto assinado no final de agosto, faltando menos de um ano para o início do próximo período eleitoral, o quadro de pessoal de confiança da pasta foi alterado de 67 funcionários para 105, um aumento de 57%. Tarcísio já se declarou pré-candidato à reeleição, embora seja cotado para disputar a Presidência em 2026.

O governo afirma que a secretaria ganhou novas atribuições e criou estruturas que não existiam nas gestões anteriores, daí a necessidade de mais pessoal.

"A Secom tem hoje uma estrutura compatível com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das atividades da pasta, que tem como objetivo primordial o pleno cumprimento do princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal", disse a secretaria, em nota, ao justificar o aumento de funcionários. O artigo citado é o que rege os princípios da administração pública.

A reforma administrativa é apontada pelo governo como um dos pilares de eficiência da atual gestão. Lançada em 2023 com a promessa de reduzir em 20% os cargos comissionados no estado, ela extinguiu estruturas e redistribuiu funções em diversos órgãos. O governo, porém, ainda não apresentou balanço consolidado sobre a redução líquida no total de postos de confiança.

A proposta de Orçamento de Tarcísio para 2026, que está em discussão na Alesp (Assembleia Legislativa), projeta um crescimento nominal de 10% nas despesas com pessoal na secretaria, de R$ 14 milhões para R$ 15,5 milhões.

Ao longo de seu mandato, Tarcísio tem optado por evitar jornalistas e entrevistas coletivas em momentos de maior cobrança dele próprio ou de problemas de gestão.

Por outro lado, a expansão da estrutura estatal para divulgar realizações incluiu uma agência de notícias do governo que produz textos, boletins de áudio e entrevistas para divulgação de atividades de governo, além de serviços de utilidade pública ?o estado não possuía órgão similar anteriormente. Há também diretorias de comunicação digital e multimídia.

Antes de Tarcísio, a comunicação era um departamento que não tinha o mesmo status das demais secretarias. A pasta é chefiada por Lais Vita, jornalista que acompanha o governador desde o Ministério da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL). A secretaria coordena a comunicação das demais 24 pastas estaduais.

"Com a nova estrutura, a Secom fortalece sua capacidade de coordenação e execução das ações de comunicação, ampliando a divulgação de informações de interesse público à sociedade e à imprensa, além de assegurar uma atuação responsável, transparente e alinhada às atribuições que envolvem uma comunicação pública eficiente", segue o texto da pasta.

As redes sociais do governador têm estrutura própria, separada da secretaria, e consultoria do marqueteiro Pablo Nobel, que atuou na campanha de Tarcísio em 2022 e que tem no currículo a eleição do argentino Javier Milei. Nobel deve estar com Tarcísio novamente na disputa do ano que vem.

Na semana passada, durante um evento com representantes das 645 cidades do estado e que lotou o Palácio dos Bandeirantes, enquanto o Tarcísio tirava foto com prefeitos, o marqueteiro conversava com os produtores dos vídeos do governador para as redes.