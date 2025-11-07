BELÉM, AL (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta sexta-feira (7), em Belém, que o União Brasil precisa refletir melhor antes de decidir expulsá-lo e que seu trabalho à frente da pasta deveria ser motivo para ele permanecer na legenda.

"O mais cético, o mais crítico do governo, percebe: o Turismo está surpreendendo a todos, com números realmente extraordinários, que falam por si. Eu penso que a agremiação partidária União Brasil deveria, inclusive, se assenhorar disso", afirmou Sabino, que participa da COP30.

O ministro enfrenta processo de expulsão após desafiar a ordem do partido de entregar os cargos no governo Lula. Sabino pretende ser candidato ao Senado pelo Pará com apoio de Lula em 2026.

melhor sobre o assunto.

"Está faltando uma análise mais vertida sobre esse assunto. Eu acho que precisa arrefecer os ânimos e se dedicar mais a entender esse caso", disse.

Ele cita o fato de o Brasil ter ultrapassado a marca de 7 milhões de turistas pela primeira vez, em 2025.

"Querendo ou não, eu sou filiado do União Brasil. Eu tenho atuado junto com os nossos líderes para aprovar projetos importantes do Congresso, como a Lei Geral do Turismo", completou.

Caso deixe o União Brasil, Sabino precisa estar filiado a outra sigla até 6 de abril de 2026 para poder concorrer nas eleições, mas afirma que ainda não pensa nesse cenário.

"Tem muito tempo pela frente. Tudo aquilo que você não precisa decidir agora, não tem por que decidir agora", completa.