SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta sexta-feira (7) que a gratidão a Jair Bolsonaro (PL) "não prescreve" e elogiou o Judiciário paulista após ter feito duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes pela relatoria do processo da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

Tarcísio discursou durante a posse de Wagner Rosário, ex-controlador-geral da União do governo Bolsonaro, como conselheiro do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo). Também nesta sexta teve início o julgamento de recurso do ex-presidente na condenação pela tentativa de golpe de Estado.

"Gratidão é algo que não prescreve, não vai prescrever nunca. Por isso sou muito grato a tudo, muito grato por tudo", afirmou o governador, que é cotado para se candidatar a presidente com o vácuo aberto pela ausência de Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026. Tarcísio nega a pretensão e diz que tentará a reeleição em São Paulo.

Ao fim desta fase do processo no STF, Bolsonaro pode começar a cumprir a pena em regime fechado. Ele foi condenado a 37 anos de prisão. Desde agosto, está em prisão domiciliar por ter descumprido medidas cautelares impostas por Moraes.

Filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compareceu à posse de Rosário e se emocionou quando o ex-CGU mencionou seu pai. Rosário chorou ao falar de Bolsonaro e precisou interromper sua fala três vezes.

"Aqui, Flávio, faço uma homenagem ao seu pai, que me permitiu dar continuidade ao trabalho como ministro de Estado me concedendo todo apoio para a condução da CGU. Gostaria de contar hoje com a presença dele aqui nesse auditório, mas eu confio muito nas instituições brasileiras e sei que em breve ele estará conosco", disse.

Foi Tarcísio quem indicou Rosário à cadeira de conselheiro do TCE. Antes, Rosário ocupava o cargo de controlador-geral do Estado em São Paulo. Os dois foram colegas na mesma turma da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

Último a discursar, o governador elogiou o a atuação do Judiciário paulista e disse que "São Paulo tem dado um grande exemplo de Poderes que são harmônicos". Nas últimas semanas, ele tem buscado se reaproximar de ministros do STF após ter chamado Moraes de tirano no ato de 7 de Setembro na avenida Paulista.

Indicado por Bolsonaro ao STF, o ministro André Mendonça também compareceu à cerimônia, no auditório do TCE na capital paulista, assim como o senador Rogério Marinho (PL-RN), outro ex-ministro do governo bolsonarista.

Rosário pediu que Mendonça fizesse uma oração de agradecimento junto de outro padre. "Sabemos que o Estado é laico, mas não podemos deixar de agradecer a Deus pela vida", disse o ministro do STF.

Após o evento, Flávio seguiu para Atibaia, no interior paulista, para participar da inauguração da sede do PL regional, presidido por seu advogado no caso da "rachadinha" Frederick Wassef.

Rosário assume no TCE a cadeira do ex-conselheiro Antônio Roque Citadini, que se aposentou em agosto deste ano. A indicação dele foi aprovada ao fim de setembro pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), após semanas de tentativas e obstrução pela oposição ao governo.

O nome de Rosário foi enviado por Tarcísio à Alesp no mesmo dia em que teve o início do julgamento de Bolsonaro no STF. Rosário estava na reunião ministerial de julho de 2022, na qual o ex-presidente teria instruído os presentes a desacreditarem das urnas eletrônicas.

Então CGU, Rosário defendeu auditar as urnas e criticou relatórios de fiscalização feitos por técnicos da própria controladoria.