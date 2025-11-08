SALVADOR, BA, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Turismo da Bahia pagou R$ 1,86 milhão a uma empresa por patrocínio ao festival "Nosso Futuro, Brasil - França: Diálogos com a África", realizado nos dias 5 e 6 de novembro no MAM (Museu de Arte Moderna), em Salvador.

A abertura do festival contou com a participação do presidente francês, Emmanuel Macron. O evento discutiu a relação entre os dois países e a África. O contrato de patrocínio foi assinado com a empresa Mais Ações Integradas, de produção de eventos.

O presidente francês deixou a Bahia nesta quinta-feira (6) com destino a Belém (PA), onde participou da Cúpula dos Líderes, evento que reúne chefes de Estado antes da COP30, a conferência do clima da ONU, e para uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também foi contratada, por R$ 32 mil, a empresa Prime 7 Comércio de Alimentos e Serviços Gráficos para prestação de serviço de alimentação no festival.

Procurado, o governo da Bahia não se manifestou sobre o patrocínio ao festival.