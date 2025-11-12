BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (12), um novo mandado de prisão contra Andreson de Oliveira Gonçalves, lobista suspeito de ser o pivô de um esquema de vendas de decisões judiciais em gabinetes do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Andreson estava em prisão domiciliar em Primavera do Leste, no interior de Mato Grosso, desde julho, por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin.

Zanin havia autorizado a prisão domiciliar após um parecer positivo da PGR (Procuradoria-Geral da República) pela saída do lobista de uma prisão federal em Brasília, devido ao seu estado de saúde.

Diante da falta de alimentação especial no presídio, Andreson havia perdido mais de 30 kg.

De acordo com o advogado dele, Eugênio Pacelli, a nova prisão aconteceu sob o argumento de que Andreson tinha passado fome por vontade própria para conseguir ser transferido de um presídio federal em Brasília para o seu domicílio.

"Decisão tão surpreendente quanto desfundamentada. Esqueceram o laudo do IML e seu diagnóstico com base em exames de imagem e outros, para validar 50 minutos de dois policiais médicos na casa dele.

A ser assim, se ele se suicidar, dirão que, como foi voluntário o suicidio, ele deverá ser enterrado no presídio", disse Pacelli, em nota.

Andreson é o principal alvo da Operação Sisamnes, que tem como objetivo "investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional". A apuração envolve a venda de decisões não só no STJ como em outros tribunais.

A PF deflagrou a operação no ano passado, quando identificou suspeitas de que alvos "solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses".

A investigação também apura negociações de vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais. Funcionários do STJ são investigados, mas não há apuração sobre os ministros.

Em outubro, a PF cumpriu ordem de busca e apreensão na casa de Andreson.