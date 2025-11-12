SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos) não confirmou se será candidato à Presidência no ano que vem, mas deixou o palco do Fórum de Investimentos do Bradesco Asset, em São Paulo, como se fosse.

O governador de São Paulo encerrou o evento desta quarta-feira (12), um dos mais tradicionais do calendário do mercado financeiro, dizendo que não se move pensando nas eleições de 2026 porque "gestor tem que viver o mandato inteiro".

"Nós não paramos um minuto para pensar 'vamos fazer isso porque vai ter uma repercussão eleitoral'. Temos coisas a entregar [...]. Eu digo que não penso em eleição e o pessoal às vezes duvida. Se eu pensasse em eleição, eu jamais investiria, por exemplo, R$ 14 bilhões de reais no trem intercidade Campinas-São Paulo, porque é melhor pegar esse dinheiro e pulverizar na política de paróquia, isso daria muito mais dividendo. A gente tem que pensar a longo prazo, em projeto estruturante."

Mas, após citar feitos do mandato em São Paulo, afirmou que, para o pleito de 2026, "a gente tem que mobilizar um time que pense e seja apaixonado por Brasil" e endossou os pilares citados por Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo com quem dividiu o painel.

Hartung enumerou três "ações essenciais para destravar o potencial que o país tem". A primeira: eleger um líder que tenha a capacidade de fazer uma boa interlocução com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o que ele resumiu como "choque político". A segunda: receber o "título mundial de melhor regulador" para atrair investimentos internacionais. E a terceira: melhorar os serviços públicos, "com foco a debelar o crime organizado no país".

Tarcísio afirmou que considera importante construir um projeto de país que tenha esses três fundamentos como base.

"Vamos apresentar esse projeto para o Brasil e esse projeto vai ser feito certinho, vai ser vitorioso no ano que vem, que é o que o Brasil merece. E aí nós vamos dar o salto que a gente tanto espera, porque eu não me conformo em ser eternamente um país do futuro", disse.

Hartung afirmou que o governador de São Paulo, é representante de um novo ciclo de líderes que emergiu no país. "E minha torcida pessoal é ver um deles na Presidência da República em pouco tempo", disse. Tarcísio não respondeu, apenas sorriu.

Ao ser indagado sobre quais seriam as pautas mais urgentes para o país, o governador enumerou planos de ação em escala nacional e feitos à frente do Governo de São Paulo.

"Vamos resolver o problema fiscal", afirmou, "e isso se faz mexendo algumas alavancas". Ele citou uma agenda de reformas -orçamentária, de benefícios indexados, tributária e administrativa-, pregou pela diminuição do tamanho do Estado e pela retomada do programa de privatizações.

Em seguida, reafirmou a importância de enfrentar o crime organizado e, na escala global, de "aproveitar as oportunidades, porque a geopolítica está governando a economia".

O Brasil, segundo ele, pode ser um catalisador da transição energética global por ser um forte produtor de energia limpa e um aliado no combate à insegurança alimentar. "Vamos estruturar o país, aproveitar suas potencialidades da economia do conhecimento, da transição energética, da segurança alimentar."

A falta de uma resposta sobre uma eventual candidatura presencial causou inquietação. Hartung brincou: "Sei que a ansiedade no auditório é grande. Eu sou casado com uma psicanalista, então ansiedade é um bom mercado para minha família."

O ex-governador do Espírito Santo encerrou o painel dizendo que, na política, achar o tempo certo é a chave para ir longe. "Se fizer antes, vai dar errado. Se fizer depois, vai perder oportunidades. Para acalmar os ansiosos, digo que, antes de abril, não acontece muita coisa importante nesse campo."