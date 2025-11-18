SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, primeiro réu da trama golpista a ser absolvido, vem de família tradicional no Exército, a única liberada para usar barba, era tido como um dos mais bolsonaristas do Alto Comando e reuniu uma articulação de ex-chefes militares após ser denunciado ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Theophilo aceitou "coordenar o emprego das forças terrestres" para um golpe de Estado em 2022.

À época, ele era chefe do Comando de Operações Terrestres, órgão responsável pelo preparo e emprego do Exército. O grupo não tem tropas, mas define diretrizes para as operações militares.

A PGR diz que o general aceitou viabilizar militarmente o golpe de Estado durante uma reunião com Jair Bolsonaro (PL) em 9 de dezembro de 2022. Naquele dia, o então presidente teria feito alterações em decreto golpista e chamado Theophilo para conversar.

O procurador-geral Paulo Gonet apresenta, como principal prova da acusação, uma mensagem enviada pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid. Ao se referir ao Theophilo, Cid disse a um colega de farda: "mas ele quer fazer... Desde que o Pr [presidente] assine".

Segundo o procurador, o ex-ajudante de ordens, em delação premiada, "reiterou, com segurança, que ouviu do próprio réu Estevam Theophilo a sua adesão ao intento golpista". A defesa diz que o colaborador mentiu. Em depoimento, o general disse que, no encontro, Bolsonaro desabafou sobre processo eleitoral e ele tentou acalmá-lo.

Em outro depoimento, Cid disse que "o general Theophilo com a mesma linha. O grande discurso que tinha entre os dois [generais] era: 'Se tiver uma ordem, se é o Alto Comando, a gente faz'. Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade, por mais que as opiniões pessoais, né, respeitando as opiniões pessoais de cada um".

"Até mesmo o general Theophilo comentou algumas vezes que ele também não... ele não aceitaria assumir o Exército se o general Freire Gomes [comandante do Exército à época] fosse retirado, até por lealdade a ele", completou.

A inclusão do general na lista de denunciados pela PGR mobilizou militares que integraram o Alto Comando do Exército em 2022.

A avaliação desses ex-chefes militares era que a acusação contra Theophilo era baseada em conversas de terceiros, sem provas de real apoio dele às conspirações golpistas.

Ainda antes da denúncia, a defesa do general reuniu depoimentos escritos dos ex-comandantes do Exército Freire Gomes e Julio Cesar de Arruda e do ex-chefe do Estado-Maior do Exército Fernando Soares.

Nesta terça, o ministro Alexandre de Moraes, relator da trama golpista, disse entender que, "em que pesem fortes indícios da participação" de Theophilo na trama golpista, não seria possível condená-lo a partir das provas produzidas em juízo.

Os outros três integrantes da Primeira Turma do STF, ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia, seguiram o entendimento e também votaram absolvição do militar.

Theophilo comandou o Coter até dezembro de 2023, quando foi para a reserva. Ele é irmão do também general de quatro estrelas (da reserva) Guilherme Theophilo, candidato a governador do Ceará pelo PSDB em 2018 e secretário nacional de Segurança Pública durante a gestão de Sergio Moro no Ministério da Justiça.

Barba

A família está na vida militar desde Manoel Theophilo (1849-1894) e tem a particularidade de ser a única no Exército cujos integrantes tiveram o uso de barba liberado.

O veto aos barbudos passou a vigorar no fim da década de 1920, quando uma comitiva do Exército da França veio ao Brasil contratada para profissionalizar a Força brasileira.

Mas, como a barba era um costume familiar, o quarto Manoel Theophilo do Exército formalizou em 1982 um pedido à cúpula militar para uma exceção.

Um inquérito foi aberto para investigar a tradição barbada dos Theophilos. Pediram fotos, pinturas e os registros mais diversos, para comprovar que os pelos na cara seriam uma característica centenária.

"Considerando a arraigada e comprovada tradição familiar de cinco gerações, que obriga os varões com o mesmo nome do requerente a usar barba, dou o seguinte despacho: deferido, em caráter excepcional", dizia o despacho do então ministro do Exército, general Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, publicado no Boletim do Exército em 22 de março de 1982.