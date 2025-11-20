BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça elogiou a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo, cumprimentou o presidente Lula (PT) pela escolha e disse que ajudará o chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) no diálogo com senadores.

"Parabenizo o Min. Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores", escreveu Mendonça em seu perfil no X (ex-Twitter).

Mendonça foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021, mas mantém boa relação com Messias. Os dois são evangélicos e servidores da AGU. O ministro é o primeiro integrante da Suprema Corte a celebrar a indicação de Lula.

O petista oficializou a escolha do chefe da AGU nesta quinta (20) para vaga aberta na corte com a saída de Luís Roberto Barroso, após se reunir com ele no Palácio da Alvorada, em Brasília, pela manhã.

A indicação de Messias, no entanto, contraria uma ala importante da corte, composta pelos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Alcolumbre tinha demonstrado preferência pelo nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um de seus aliados mais próximos, e ficou contrariado com a escolha.

Como a Folha mostrou, a análise no entorno do presidente do Senado é que a relação entre Alcolumbre e Lula fica abalada com a escolha do chefe do Planalto por Messias. O senador foi, ao menos até o momento, um dos principais aliados do governo petista.

A indicação de nomes para vagas na Suprema Corte são prerrogativas da Presidência da República, mas os nomes precisam ser chancelados pelos senadores. Cabe ao Senado aprovar a indicação do presidente para o STF, e para isso é necessário o apoio mínimo de 41 dos 81 senadores, em votação secreta.

Integrantes do governo reconhecem que o nome de Messias enfrenta resistências no Senado, mas dizem acreditar que agora, já oficializada a indicação, começarão as conversas individuais com os parlamentares.