SÃO PA, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro agradeceu as orações por seu marido e disse neste sábado (22) que confia na "Justiça de Deus", após a Polícia Federal prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

"Confio na Justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, não se sustenta. Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada (...). Não o deixarei desistir do propóstio que o Senhor confiou a ele", disse.

Ela estava em Fortaleza, no Ceará, no momento em que o ex-presidente foi preso preventivamente em Brasília. Ela participaria de um evento do PL Mulher na véspera.

Após a prisão do marido, ela publicou uma passagem bíblica no seu Instagram nesta manhã. "O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. (...) O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma".

O ex-presidente enfrenta reta final do julgamento da trama golpista, pela qual foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no STF. Ele foi levado para a Superintendência da PF, onde ficará preso.

O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ), aliado próximo do ex-presidente, foi para o local onde está preso Bolsonaro nesta manhã. Ele disse a jornalistas que estava rezando em frente do condomínio de Bolsonaro nesta manhã, quando viu carros da Polícia Federal entrarem no local.

Lopes afirmou que tem feito orações em frente ao condomínio desde que foi decretada a prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo, em agosto.

"Eu vou para lá todos os dias, não tem horário. Às vezes é 7h, 8h, meia-noite, 1h [da madrugada]. Estava lá cinco e pouco da manhã e passou o comboio da PF, entraram no condomínio para recolher. Eu vi quando recolheu", afirmou. Em seguida, seguiu o comboio até a superintendência regional da PF, onde Bolsonaro está detido.

O deputado criticou a prisão, afirmando que Bolsonaro não estava no Brasil no dia 8 de janeiro e, portanto, não teria envolvimento com o que ocorreu eu Brasília.

"Um cidadão está preso sem cometer um crime, no 8 de janeiro ele não estava aqui, estava nos EUA, não tem nada, nada que coloca o Bolsonaro dentro do evento do 8 de janeiro."

"Se [a prisão] for por isso [convocação da vigília] me espanta mais ainda. Eu como cristão evangélico, entendo que estão numa luta espiritual muito forte. Por causa de uma vigília? Oração? Orar não agride ninguém", disse.

O parlamentar diz ainda que não sabe se outros aliados do ex-presidente deverão comparecer à superintendência para acompanhar o caso.