BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse que a vigília convocada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está mantida.

A Polícia Federal prendeu preventivamente Jair Bolsonaro (PL), 70, na manhã deste sábado (22), em Brasília, na reta final do processo da trama golpista. Ele está na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A PF decretou prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública diante de uma vigília convocada por Flávio.

Bia Kicis esteve no local onde Bolsonaro está detido, mas não teve autorização para entrar. Ela afirmou que, por ora, a vigília está mantida, mas não sabe ainda se mudará o local.

"Sim, a vigília está mantida. Eu acredito que no condomínio [do ex-presidente], mas ainda não sei [se mudará]", afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF (Supremo Tribunal Federal), citou também risco de fuga para embaixada dos EUA e violação da tornozeleira eletrônica nesta madrugada.

Moraes determinou ainda que não houvesse uso de algemas nem exposição midiática. A defesa do ex-presidente foi procurada, mas ainda não comentou a prisão preventiva.

A PF chegou à casa de Bolsonaro por volta das 6h, em comboio com ao menos cinco carros. O ex-presidente foi levado cerca de 20 minutos depois para a Superintendência da PF, onde ficará preso, em um espaço com cama, banheiro privativo e uma mesa.

Segundo aliados, Bolsonaro estava soluçando, mas sereno quando foi preso. "É INACREDITÁVEL. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. VERGONHOSO", escreveu Fabio Wajngarten, ex-chefe de comunicação do ex-presidente.

Foi marcada uma audiência de custódia por videoconferência para as 12h deste domingo (23).

Tags:

Deputada