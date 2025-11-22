SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator, ex-secretário especial da Cultura e deputado federal Mario Frias (PL-SP) gravou um vídeo na manhã deste sábado (22) criticando a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes na reta final do processo da trama golpista, após o anúncio de uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"O presidente Bolsonaro acaba de ter a sua prisão decretada. Isso não é justiça, isso é um projeto de poder em sua face mais cruel, minha gente. É ilegal, é imoral, é uma vingança mórbida de um sistema adoecido pela inveja e pelo ódio contra um homem que teve a coragem de enfrentar a velha política, a mídia militante e todo o aparelho do Estado", diz ele na gravação.

"O Brasil chegou ao fundo do poço com essa covardia, que há muito tempo tem dedo da grande imprensa, que nunca aceitou ver um homem simples, sem conchavo, sem sistema, chegar ao poder pela força do voto popular. Eles queriam a qualquer custo colar em Bolsonaro o mesmo carimbo que Lula carrega, de presidiário. Não pelo que ele fez, mas pelo que representa. É uma sanha persecutória para destruir a imagem de um presidente que não tem uma só prova de corrupção em toda a sua carreira."

Em setembro, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder. Bolsonaro também foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

No vídeo, Frias diz ainda que a esquerda busca "esmagar uma parte inteira da nação que se recusa a ajoelhar" diante de seu "projeto de poder". Uma pesquisa do Datafolha de setembro mostrou que 50% dos brasileiros defendem a prisão de Bolsonaro, contra 43% que discordam.

O ex-secretário especial da Cultura, que escreveu uma história original sobre Bolsonaro, "Capitão do Povo", que será transformada em um filme elogioso ao ex-presidente pelo diretor americano Cyrus Nowrasteh, ainda reforçou, no vídeo, os argumentos da defesa de Bolsonaro, que apela para sua saúde frágil ao tentar mantê-lo em prisão domiciliar após a condenação do STF.

"Um senhor de 70 anos, que passa 24 horas por dia com soluços, correndo risco de broncoaspirar dormindo, sem descanso, sem paz. Isso não é processo legal, isso é tortura psicológica e física, é maldade calculada", afirma.

Na decisão deste sábado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF, citou risco de fuga para embaixada dos EUA e violação de tornozeleira eletrônica na madrugada. Ele determinou ainda que não houvesse uso de algemas nem exposição midiática.