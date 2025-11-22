SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afilhado político de Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou no fim da manhã deste sábado (22) que o ex-presidente é inocente e que sua prisão atenta contra a dignidade humana.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador disse que Bolsonaro "tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos".

"Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana", diz a nota de Tarcísio.

"Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes", complementa.

Tarcísio é considerado a principal alternativa da centro-direita para disputar a eleição do ano que vem contra Lula (PT) desde que Bolsonaro ficou inelegível, no ano passado. Ele diz, contudo, que irá concorrer à reeleição em São Paulo.

Havia expectativa de que os dois se encontrassem na casa do ex-presidente na semana que vem, durante a prisão domiciliar. Ao determinar a ida de Bolsonaro para a Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu as visitas marcadas ao ex-presidente.