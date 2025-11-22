BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra das Relações Institucionais do governo Lula (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou que a prisão de Jair Bolsonaro (PL) considera as "tentativas de coação" à Justiça brasileira.

"A prisão preventiva de Jair Bolsonaro segue rigorosamente os ritos do devido processo legal, observado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de estado no Brasil", escreveu no X (antigo Twitter).

Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada neste sábado (22) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro alegou risco de fuga, garantia de ordem e violação à tornozeleira eletrônica que o ex-presidente vinha utilizando na prisão domiciliar.

"A decisão do ministro Alexandre de Moraes está fundamentada nos riscos reais de fuga do chefe da organização golpista, na iminência do trânsito em julgado de sua condenação para cumprimento de pena. Também leva em conta, acertadamente, os antecedentes de um processo marcado por violentas tentativas de coação da Justiça, como o tarifaço e as sanções da Magnitsky. Na democracia, a Justiça se cumpre", finaliza a nota de Gleisi.

Também nas redes sociais, o ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) afirmou que ninguém está acima da democracia e ninguém pode "trair a pátria impunemente".

"Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais!", escreveu Boulos na publicação.

Em outros momentos do processo da trama golpista no STF, havia uma orientação da Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência para que ministros não comentassem os acontecimentos, sob o argumento que isso não era um tema do governo federal e que não se comenta decisões da Justiça.

Segundo a reportagem apurou, o ministro Guilherme Boulos não recebeu nenhuma orientação nesse sentido neste sábado. Ele optou por se posicionar politicamente, mas numa postagem em tom sóbrio e genérico em seu perfil pessoal nas redes.

Bolsonaro está cumprindo a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.