SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse "parecer frágil qualquer argumento de tentativa de fuga" envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na manhã deste domingo (22) pela Polícia Federal.

Em publicação no X (antigo Twitter), o emedebista prestou solidariedade ao ex-presidente e afirmou que Bolsonaro "passa por essa situação toda com a saúde debilitada e, ainda assim, sempre cumprindo com suas obrigações, inclusive com a Justiça".

O risco de fuga para embaixada dos EUA foi um dos pontos elencados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente. A decisão cita também uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, em frente ao condomínio onde seu pai cumpria prisão domiciliar.

Para o prefeito de São Paulo,"a realização de uma vigília não pode ser motivo para medida tão drástica".

"Agentes da Polícia Federal fazem o monitoramento 24 horas na porta de sua casa, o que faz parecer frágil qualquer argumento de tentativa de fuga. Oremos", escreveu.

Bolsonaro foi preso por volta das 6h, quando agentes da PF chegaram à residência dele em comboio com ao menos cinco carros. Foi levado cerca de 20 minutos depois para a Superintendência da PF, onde ficará preso em espaço com cama, banheiro privativo e uma mesa.

Na decisão de decretação de prisão, Moraes citou também os casos de Alexandre Ramagem (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputados federais que deixaram o país em meio a investigações da PF. Ele afirmou que os parlamentares "se valeram da estratégia de evasão do território nacional com objetivo de se furtar à aplicação da lei penal".

A defesa do ex-presidente declarou ter recebido a medida com "profunda perplexidade" e disse em nota distribuída ao final da manhã que vai "apresentar os recursos cabíveis"

A manifestação do prefeito de São Paulo se soma à de aliados do ex-presidente que criticaram a decisão horas após Bolsonaro ser preso.

Mais cedo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou que Bolsonaro é inocente e que a prisão atenta contra a dignidade humana. Segundo o governador, o ex-presidente "tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos".

O pastor Silas Malafaia também criticou a decisão e associou a ordem judicial a uma suposta tentativa de afastar a atenção pública das denúncias contra o Banco Master.

"Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam, ele está desviando o foco da roubalheira do banco Master", afirmou o pastor em vídeo divulgado na manhã em que Bolsonaro foi preso.

O escritório de advocacia Barci de Moraes, onde trabalham a esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes, e dois filhos do casal, foi contratado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. O dono da instituição financeira está preso desde a segunda (17), após ser alvo de ação da Polícia Federal.