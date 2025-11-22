BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o ex-mandatário não tentou violar a tornozeleira eletrônica na madrugada deste sábado (22).

A declaração contraria a informação citada na decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que embasou a decretação da prisão preventiva de Bolsonaro.

"Se ele fosse fugir amanhã, você acha que ele tentaria tirar a tornozeleira? Isso não é verdade. Isso é história da Chapeuzinho Vermelho", diz o pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

À Folha Renato afirmou que o ex-presidente estava acompanhado do irmão mais velho dos dois, Ângelo, no momento da prisão. "Nossos irmãos estavam em Brasília para visitá-lo. Ângelo dormiu na casa de Jair. Fiquei sabendo por ele."

Na residência estava ainda o cunhado de Bolsonaro, Eduardo Torres (irmão de Michelle Bolsonaro), segundo ele. A ex-primeira-dama foi informada da prisão por telefone. Ela estava em Fortaleza para um evento do PL Mulheres.

Renato afirma que ainda não conseguiu falar com os sobrinhos, filhos de Bolsonaro. Ele relata estar muito abalado com a situação. "Qual o motivo dessa prisão? Ele já estava preso em casa, de tornozeleira, com viaturas da polícia na porta. O povo brasileiro está sendo conduzido para o matadouro. A Justiça faz o que ela quer."

A Polícia Federal prendeu preventivamente Bolsonaro, 70, na manhã deste sábado (22), em Brasília, na reta final do processo da trama golpista no STF.

O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto e foi levado pela PF após a decretação da prisão preventiva, sob justificativa de garantia da ordem pública diante de, entre outros pontos, uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho dele.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo, citou também risco de fuga para embaixada dos EUA e a violação da tornozeleira eletrônica nesta madrugada.