BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a uma agente que fez uso de "ferro quente" para tentar abrir sua tornozeleira eletrônica. A declaração está registrada em vídeo e num relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

A tentativa de violação foi um dos pontos citados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao determinar a prisão do ex-presidente.

Na tarde deste sábado (22), Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro esclareça o motivo de ele ter tentado avariar a tornozeleira eletrônica.

"O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Havia marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case. No momento da análise o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado", diz o documento da Seape, assinado por Rita Gaio, diretora adjunta do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica.

De acordo com o documento, a informação inicial era de que Bolsonaro havia batido o dispositivo na escada.

Mas, após a entrada da servidora da secretaria no local, "a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada".

Em vídeo, a servidora da administração penitenciárias do DF pergunta a Bolsonaro que hora ele teria começado a tentar violar a tornozeleira. O ex-presidente respondeu que no final da tarde.