BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (23) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que revogue a prisão preventiva do ex-presidente.

Os representantes de Bolsonaro querem também que o magistrado se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária para o momento de iniciada a execução penal da trama golpista, passo seguinte do processo após encerrada a possibilidade de novos recursos.

Moraes deixou de analisar esse pedido por considerá-lo prejudicado após determinar a prisão preventiva do ex-presidente após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.