SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após fugir do Brasil, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou estar "seguro" nos Estados Unidos com a "anuência" do governo de Donald Trump.

Ramagem falou sobre a fuga pela primeira vez. "Hoje estou seguro aqui, com a anuência e o conhecimento do governo americano", disse ontem em entrevista ao Conversa Timeline, programa comandado pelo blogueiro Allan dos Santos, também foragido da Justiça brasileira desde 2021.

O deputado disse ser vítima de "grave perseguição" e criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes. "É lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime algum e sofrendo diante de uma ditadura", declarou.

O parlamentar disse ter sido "abraçado" pelo governo Trump. Também afirmou que a prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) ontem foi a "conclusão de toda essa canalhice" e "consumação de toda a perseguição política".

Ramagem fugiu para os EUA em setembro. Uma reportagem publicada pelo site PlatôBR mostrou o deputado em um condomínio de luxo de Miami com a esposa. Moraes decretou a prisão do parlamentar, condenado no processo da trama golpista, após pedido da Polícia Federal.

Ele saiu do país clandestinamente. Segundo apurou a colunista do UOL Carla Araújo, a investigação da PF aponta que o deputado teria deixado o Brasil por Boa Vista, capital de Roraima, e seguido para os Estados Unidos provavelmente pela Venezuela ou Guiana.

A Câmara dos Deputados informou que não autorizou missão do parlamentar no exterior. Segundo a Casa, ele apresentou atestados médicos de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não se manifestou sobre o assunto.

