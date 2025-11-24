BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota nesta segunda-feira (24), fazendo referências ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Messias disse que se sentia no dever de se dirigir ao senador, na primeira semana após a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula (PT).

Na nota, ele afirmou que reconhece e louva "o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país".

"Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade", disse.

Alcolumbre e uma parcela dos parlamentares preferiam que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tivesse sido indicado. A interlocutores, após oficializada a decisão de Lula, Alcolumbre demonstrou insatisfação.

Havia expectativa de que o presidente telefonasse para informá-lo antes de a notícia se tornar pública, o que não ocorreu, de acordo com a assessoria de imprensa de Alcolumbre.