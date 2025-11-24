RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Janja Lula da Silva assistiu ao musical "Wicked" neste domingo (23), no Teatro Renault, em São Paulo. Acompanhada por Paulo Vieira e pela noiva do ator, Ilana Sales, a primeira-dama foi à última sessão do dia e, ao final do espetáculo, interagiu com o elenco. Ela recebeu dois livros de fotos de Wicked autografados pela companhia.

Estrelado por Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), Wicked conta uma história de amizade, empoderamento e amor inspirada no romance de Gregory Maguire. O musical revisita os bastidores da Terra de Oz, mostrando como nasceram a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul, e questionando quem realmente é vilão ou herói em um mundo guiado por aparências e narrativas distorcidas.

O espetáculo "Wicked ? A História Não Contada das Bruxas de Oz" fica em cartaz até 21 de dezembro na capital paulista de quarta a sexta, com sessões às 20h, e sábado e domingo, às 15h e às 19h30.