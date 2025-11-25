BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Carlos e Flávio chegaram para visitar o pai por volta de 9h30 desta terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Jair Bolsonaro está preso.

Flávio estava com o livro "Metanoia, a chave está em sua mente", de JB Carvalho, que é descrito por editoras como um texto que propõe viver uma revolução do pensamento. Já Carlos usava uma camiseta do desenho das Tartarugas Ninjas.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a visita de ambos, um de cada vez, por até 30 minutos. Pela decisão, eles não podem usar celulares ou tirar fotos do encontro.

Bolsonaro estava em prisão domiciliar até o último sábado (22), quando foi levado para a sede regional da Polícia Federal em Brasília. No entanto, a medida não foi tomada como parte da pena imposta a ele por tentativa de golpe de Estado, o que apenas ocorrerá após o trânsito em julgado da ação penal no Supremo sobre o caso.

Além da permanência na PF, foram aventadas as possibilidades de Bolsonaro cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda ou em uma unidade da Polícia Militar do Distrito Federal conhecida como "Papudinha" e localizada na mesma região do presídio.

Relator do processo, Moraes tem margem jurídica para determinar o cumprimento da pena de forma monocrática ?com possibilidade de enviar o caso para confirmação na Primeira Turma do STF, assim como ele fez com a decisão que determinou a prisão preventiva, em caso de recurso.