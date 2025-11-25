BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o Jair Bolsonaro (PL) lhe pediu que insistisse com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para que pautem o projeto da anistia, que pode beneficiar o ex-mandatário.

"Foi um pedido direto dele (Bolsonaro) para Hugo Motta e Davi Alcolumbre", disse.

Ele afirmou ainda que o pai teve crise de soluço na noite desta segunda-feira (24) e precisou de ajuda de agentes.

A declaração foi dada pelo parlamentar nesta terça-feira (25) ao sair da visita ao pai, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A prisão preventiva foi decretada no sábado (22) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que afirmou haver risco de fuga de Bolsonaro. Vídeo mostra que o ex-presidente tentou abrir a tornozeleira com ferro de solda.

Flávio disse que o pai está indignado e inconformado com o que chama de perseguição.

"Ele diz ?o que eu fiz para estar aqui, meu governo fez uma transição tranquila?. Estava fazendo a defesa dele como sempre, de que obviamente não ele não trabalhou para que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Ele fica ali a todo momento repetindo isso, se defendendo", declarou.

O senador também manifestou preocupação com afirmação de que alguém teria proibido que a família trouxesse a comida para o ex-presidente que, segundo o senador, é feita com base na prescrição médica.

"Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal e das sequelas da cirurgia dele. Me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita para evitar intercorrências, ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação", disse.

Flávio acrescentou que o pai sempre teve preocupação com relação à origem da comida.

"Ele sempre falou isso em público, sobre a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui. Ele não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na na mesa dele. Qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa", afirmou.

O parlamentar disse que tal ordem de proibição ainda não teria começado a ser executada e pediu para que a imprensa confirmasse a informação.

"Se isso for verdade, foi um ato lamentável, mais um ato desumano de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele", afirmou.

Flávio e Carlos Bolsonaro, também filho do ex-presidente, chegaram para visitá-lo por volta de 9h30.

O senador estava com o livro "Metanoia, a chava está em sua mente", "de JB Carvalho, que é descrito por editoras como um texto que propõe uma revolução do pensamento. Já Carlos estava com uma camiseta do desenho das tartarugas ninjas.

O PL deverá fazer uma nova ofensiva no Congresso para destravar a tramitação do projeto de lei da anistia.