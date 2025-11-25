BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (25) a condenação definitiva de Jair Messias Bolsonaro (PL) e outros dois réus por liderar uma trama para permanecer no poder.

A decisão é o desfecho de um processo de ao menos oito meses contra o ex-presidente -ele foi tornado réu no caso em março deste ano e declarado culpado em 11 de setembro.

Pela decisão, Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres poderão iniciar o cumprimento de pena.

"Certifico que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro de 2025 transitaram em julgado em 25 de novembro de 2025, para os réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Anderson Gustavo Torres e Jair Messias Bolsonaro", escreveu Moraes.