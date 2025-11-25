SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho de Ética do União Brasil decidiu nesta terça (25) recomendar a expulsão do ministro do Turismo do governo Lula, Celso Sabino.

Os conselheiros fizeram uma reunião para analisar o pedido. Além de expulsar o ministro, o conselho decidiu dissolver o diretório do Pará, do qual Sabino era presidente, e nomear uma comissão provisória para o núcleo.

"Por unanimidade, os conselheiros opinaram pelo deferimento da intervenção do diretório regional do União Brasil no Pará com dissolução da Executiva local e nomeação de comissão provisória e também pela expulsão com cancelamento de filiação partidária de Celso Sabino", diz trecho da nota publicada pelo partido nas redes sociais.

A direção do União Brasil fará uma reunião para ratificar a decisão do Conselho de Ética. O encontro deve acontecer até o dia 8 de dezembro. O ministro participou da reunião acompanhado de seu advogado.

Sabino foi procurado pela reportagem, mas até a publicação desse texto não se manifestou. O espaço permanece aberto.