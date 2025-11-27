MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - A audiência na Itália da primeira decisão sobre a extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi adiada para a próxima quinta-feira (4), na Corte de Apelação de Roma. Ela estava prevista ocorrer nesta quinta (27), mas mudou de data devido a uma greve de advogados penalistas de Roma.

Zambelli está presa desde o fim de julho no complexo penitenciário de Rebibbia, em Roma.

Na audiência da próxima semana o tribunal vai entrar no mérito da extradição pela primeira vez. O representante do Ministério Público já se manifestou favorável ao pedido da Justiça brasileira.

Zambelli fugiu do país em junho para escapar da pena de dez anos de prisão referente à invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e à emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Quando já estava na Itália, foi condenada a outros cinco anos por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Os dois casos compõem um único processo de extradição.

Após a decisão da Corte de Apelação, as duas parte podem recorrer à Corte de Cassação, última instância do Judiciário italiano. Em seguida, o caso vai para o governo italiano, que tem palavra final sobre a extradição, por meio do Ministério da Justiça. O governo terá 45 dias para se manifestar.