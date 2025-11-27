SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa do deputado federal foragido Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que sofreu um mandado de busca expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), quando embarcava para os Estados Unidos.

Rebeca disse que teve celular, computadores e outros itens apreendidos. Em relato feito em vídeo publicado ontem nas redes sociais, ela contou também que o celular de uma de suas filhas, de 7 anos, também foi levado pelas autoridades. Disse, ainda, que teve todas as malas retiradas do voo e revistadas durante o procedimento.

Esposa de Ramagem disse que o mandado foi cumprido enquanto ela entrava no avião, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu, segundo ela, no último dia 17. Rebeca se disse "surpreendida" pela ordem judicial. Procurada, a Polícia Federal não quis se manifestar. O STF respondeu que não tem informações sobre o assunto.

Rebeca afirmou que a abordagem causou "pânico" nas duas filhas do casal, uma de 7 e outra de 14 anos. "O constrangimento, o medo e a covardia que vivenciamos não podem ser descritos", escreveu.

Rebeca disse não ser investigada e que único "fato ilegal" apontado para abordagem foi ser esposa de Ramagem. Condenado pelo STF por participação na trama golpista, o deputado federal é considerado foragido e está nos Estados Unidos desde setembro.

Rebeca chamou a ação de "ilegalidade" e acusou o STF de cometer "abusos". Ela é procuradora do Estado de Roraima desde 2015 e não tirou licença do cargo. No último dia 23, ela anunciou que se mudou para os Estados Unidos para acompanhar o marido.

Rebeca está de férias desde o dia 17 de novembro. Em um post nas redes sociais, ela disse que foi para os EUA com o objetivo de proteger a família. "Mantemos a esperança de um dia voltar a um Brasil onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime", escreveu.

Procuradora recebe salário bruto de R$ 46 mil por mês. Ela está lotada na Coordenadoria da PGE-RR (Procuradoria Geral do Estado de Roraima) em Brasília, responsável pela representação judicial do estado nos tribunais superiores, desde agosto de 2020.

Período de férias dela termina na sexta-feira. Em nota, a PGE-RR disse que, até o dia 14 de novembro, ela "atuou regularmente nos processos em que o estado de Roraima figura como parte nas cortes superiores, desempenhando suas funções de forma contínua e dentro das atribuições legais do cargo".

A investigação da PF aponta que deputado teria deixado o país por Boa Vista, capital de Roraima. Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, a PF apurou também que ele teria seguido para os Estados Unidos pela Venezuela ou pela Guiana.

Condenado a 16 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, Ramagem deixou o país clandestinamente, segundo os investigadores. No acórdão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ramagem e outros aliados do ex-presidente, Moraes deixou claro que havia ordem impedindo os réus de deixarem o país e também para todos entregarem seus passaportes.