SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta quinta-feira (21) leis mais duras contra o crime e disse não se opor à instituição da pena de prisão perpétua no Brasil.

"A mudança de legislação é bem-vinda. É necessária. Eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais. Que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo ter a prisão perpétua no Brasil", afirmou o governador em evento da XP Asset Management.

A declaração foi dada em um momento de antecipação do debate sobre a segurança pública com vistas às eleições de 2026.

No evento, o governador disse que é preciso calma, que a "grande liderança da direita [está] passando por um processo e isolamento" e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá um papel relevante na organização do campo para as eleições.

Tarcísio se diz candidato à reeleição em São Paulo, mas é cotado para a disputa presidencial para herdar o espólio de seu padrinho político, condenado e preso pela trama golpista.

A área da segurança pública se tornou alvo de embates políticos após a megaoperação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro. A violência costuma ser identificada em pesquisas como uma das principais preocupações dos eleitores.

Lideranças do União Brasil reunidas na noite de quinta-feira (27), em Curitiba, também indicaram que vão colocar a segurança pública no centro do debate nas eleições de 2026, apostando no desgaste do governo federal na área.