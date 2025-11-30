FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, foi tratada como "presidenciável" num evento do Partido Novo na manhã de hoje.

Michelle Bolsonaro participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará. Ao tomar a palavra, Deltan Dallagnol (Novo) saudou os "presidenciáveis presentes", referindo-se à ex-primeira dama e ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

"Eu, presidenciável?", Michelle perguntou, surpresa, fora do microfone. "Pra gente é", Deltan respondeu, no microfone. Perto da primeira-dama estava Zema, correligionário de Deltan que quer disputar a Presidência em 2026.

Michelle mobilizou atenções, Zema ficou escanteado. O evento também teve presença de Damares Alves (Republicanos-DF) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Evento discutiu 'frente ampla' de partidos de direita para 'tirar a esquerda do poder' no estado. Lá, os últimos governadores foram Camilo Santana (PT) entre 2015 e 2022, Izolda Cela (PDT) entre 2022 e 2023, e Elmano de Freitas (PT) desde 2023.