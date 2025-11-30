SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSOL anunciou neste sábado a filiação e lançamento da pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul da ex-deputada federal Manuela d?Ávila. A formalização será feita em evento no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre (RS).

Em nota nas redes sociais, o partido afirmou que a filiação fortalece o projeto da legenda por mudanças estruturais para o Brasil e por um mundo mais justo e fraterno.

Manuela compartilhou o anúncio falando da idade, 44, e dizendo que ao contrário do senso comum, a fase tornou os sonhos dela mais ousados.

"Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade. Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo. Por isso decidi me filiar ao PSOL".

Vice de Fernando Haddad (PT) na disputa pela Presidência de 2018, ela defendeu a diversidade e união da esquerda.

"A esquerda brasileira é diversa ? e essa diversidade é uma força. O desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo. A partir do PSOL, estarei junto de todas e todos que enfrentam a ultra-direita e defendem o nosso povo e o nosso país".

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Manuela falou sobre a dificuldade do próprio campo em mobilizar as ruas, atribuindo parte disse ao sucesso da direita nas redes sociais. No ano passado, ela deixou PC do B, partido ao qual foi filiada por 25 anos, alegando descontentamento com os rumos da sigla.