BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Principal alvo de disputa entre os postulantes da direita ao Governo de Minas Gerais em 2026, o PL tem se aproximado nas últimas semanas do vice-governador mineiro, Mateus Simões (PSD).

A sinalização acontece por meio das principais lideranças do partido no estado, que já estiveram mais próximas do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), mas hoje marcam presenças em vídeos e cerimônias com o vice de Romeu Zema (Novo).

Contam a favor do PL nas negociações sua bancada de 87 deputados federais, que garante um dos maiores tempos de televisão no próximo ano, e o deputado federal Nikolas Ferreira, que foi o mais votado do país em 2022 e deve concorrer à reeleição.

A legenda, porém, procura garantir a presença em uma chapa competitiva para eleger ao menos um nome ao Senado, além de ampliar sua presença na Câmara.

Em meio à indefinição na esquerda em torno de uma candidatura ao governo mineiro, Simões e Cleitinho têm despontado como possíveis candidatos em 2026.

O primeiro deve assumir a gestão estadual em abril, quando Zema pretende deixar o cargo para a disputa presidencial.

Já Cleitinho, que no momento lidera as pesquisas de intenção de voto a governador, afirma que irá decidir sobre uma candidatura no próximo ano.

Nessa conjuntura, o PL já esteve mais ligado à chapa do Republicanos, como admitiu o vice em mensagem a aliados, mas movimentos recentes de lideranças do partido indicam uma aproximação com a candidatura de Simões.

O vice-governador tem publicado em suas redes sociais vídeos ao lado de Nikolas.

Em um deles, Simões cita requerimentos encaminhados pelo parlamentar para obras em cidades do interior e diz que o governo vai atendê-los. Em outro, eles aparecem lado a lado para anunciar a destinação de uma emenda de R$ 1 milhão do deputado para um estande de tiro em unidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Nikolas, que costuma ser citado como possível candidato ao Governo de Minas, tem indicado que não concorrerá ao posto. Em agenda no estado na última sexta (28), ele afirmou que sua eventual gestão seria prejudicada na hipótese de reeleição do presidente Lula (PT).

"Eu tenho que pensar como meu inimigo. O que eu mais gostaria que o Nikolas fosse? Talvez seria como governador, né? Eu perco meu foro, poderia estar com o Ministério Público nas minhas costas, de forma injusta. E se for o Lula [presidente]? Vocês acham que a Presidência vai deixar eu tocar o estado da maneira que precisa?", disse o deputado.

No PL mineiro, a intenção é que Nikolas, considerado um fenômeno de votos, candidate-se novamente à Câmara para ajudar a eleger uma bancada maior do partido no estado.

A legenda busca garantir também uma composição para lançar ao menos uma candidatura ao Senado.

Hoje, são citados como principais nomes para essa vaga o deputado estadual Cristiano Caporezzo, o vereador de Belo Horizonte Vile Santos e os deputados federais Eros Biondini e Domingos Sávio, que é presidente estadual do partido.

Sávio afirmou que essas articulações estão em segundo plano, e que a prioridade do partido é aprovar o projeto de anistia aos condenados aos envolvidos no 8 de Janeiro, que tramita na Câmara dos Deputados.

Ele disse, porém, que tem dialogado com possíveis candidatos e considera uma aliança com outras siglas como fundamental para a direita ganhar a eleição no estado no próximo ano.

"O PL tem estrutura partidária, militância, bancadas de deputados, prefeitos, que dão condição para lançar candidato a governador e dois ao Senado, é diferente de um partido que não tem alternativa. Mas nós queremos ganhar a eleição, e uma aliança é fundamental [para isso]", disse Sávio.

O dirigente estadual tem sua base eleitoral em Divinópolis, no centro-oeste mineiro, mesma cidade de Cleitinho.

Em um evento recente do governo Zema no município para inauguração de um gasoduto, Sávio esteve presente, mas chamou a atenção a ausência do prefeito Gleidson Azevedo (Novo), irmão gêmeo de Cleitinho e prefeito de Divinópolis.

Gleidson é tratado como a principal aposta do Novo para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas a disputa entre seu irmão e Simões pode inviabilizar sua candidatura. Já o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), primogênito da família, participou da cerimônia.

A candidatura de Cleitinho, antes avaliada como mais provável por atores da política mineira, agora é tratada como mais distante.

São citados como fatores para essa mudança de ares a indefinição do senador em concorrer a um cargo do Executivo e as investigações em torno de seu aliado, o presidente estadual do Republicanos, Euclydes Pettersen, sobre descontos não autorizados em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ele nega irregularidades e diz estar à disposição das autoridades.