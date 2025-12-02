BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que pediu desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após embate devido à aliança com Ciro Gomes no Ceará.

Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Superintendência da Polícia Federal nesta terça-feira (2), Flávio disse que explicou ao pai a situação e que o palanque do PL ainda não está fechado em nenhum estado.

"Expliquei para ele que tinha acontecido, mas falei que já me resolvi com a Michelle, pedi desculpas a ela. Ela também. A gente vai ter uma reunião hoje [terça] no PL para criar na verdade uma rotina de tomar as decisões em conjunto. Não há no Ceará, assim como em vários outros estados do Brasil, não há nenhuma decisão tomada", afirmou.

Flávio e os irmãos Eduardo, Carlos Bolsonaro e Jair Renan protagonizaram uma briga pública com a madrasta no domingo (30) e na segunda (1°), quando ela criticou o apoio à candidatura de Ciro e falou que o candidato dela ao governo do Ceará é Eduardo Girão (Novo).

Já nesta terça, Flávio disse que a situação não vai se repetir e fez uma série de elogios a Michelle. Acrescentou que "não adiante querer separar" porque eles vão "se sentar, conversar e alinhar em todos os estados, incluindo o Ceará".

"É uma mulher que conquistou, que virou uma referência no país inteiro, que levou o movimento de mulheres por todo o Brasil, uma mulher respeitada, que tem uma boa imagem, que é um grande quadro, sim, do nosso partido e que tem um papel muito importante nesse momento do Brasil", afirmou o senador.

ENTENDA O CASO

O impasse no clã Bolsonaro se deu após a ex-primeira-dama criticar o apoio do deputado federal André Fernandes (PL-CE) a Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, adversário de Bolsonaro nas eleições de 2018 e com um longo histórico de críticas ao ex-presidente e ao bolsonarismo.

Flávio, então, afirmou que a madrasta atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que, segundo ele, havia autorizado o movimento de André Fernandes no Ceará.

"E a forma com que ela se dirigiu a ele [a André Fernandes], que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse o filho mais velho Bolsonaro ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Na sequência, os irmãos endossaram Flávio.

Em nota divulgada nesta terça, Michelle disse "respeitar" a opinião de seus enteados, mas afirmou que pensa diferente e que tem o "direito de expressar" seus pensamentos "com liberdade e sinceridade".