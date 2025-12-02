BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Secom, Sidônio Palmeira, afirmou que o governo não tem intenção de "burlar" nenhum procedimento referente à indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal), após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) adiar a sabatina do indicado de Lula (PT).

"Não tem nenhuma intenção do Executivo burlar qualquer coisa nesse sentido", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira (2).

Em nota divulgada na tarde desta terça, Alcolumbre anunciou o adiamento da sabatina sob a acusação de o governo não enviou a mensagem escrita referente à indicação de Messias, já publicada no Diário Oficial da União.

O presidente do Senado informou do cancelamento do cronograma anunciado anteriormente. "Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo", afirmou Alcolumbre.

