RECIFE, PE E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O imbróglio da família Bolsonaro em torno do apoio a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará expôs um cenário de crises internas e disputas de poder dentro do PL que se estende para outros estados.

O partido, que convivia sob um duplo comando de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, viu os atritos se acirrarem com a prisão do ex-presidente, que cumpre pena em regime fechado desde o mês passado após a condenação no processo sobre a trama golpista.

Sem uma liderança coesa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os filhos do ex-presidente, Flávio, Eduardo e Carlos, e a ala do partido alinhada ao centrão disputam espaços e tentam influir na formação dos palanques para 2026.

A cúpula do PL realizou uma reunião de emergência nesta terça-feira (2) para aparar arestas e definir uma rotina de decisões conjuntas. O resultado foi a suspensão do apoio a Ciro Gomes e iniciativa de mapear eventuais acordos fechados por Bolsonaro em outros estados.

A objetivo é evitar embates públicos como a protagonizada pela mulher e pelos três filhos de Bolsonaro na última segunda-feira (1º).

O impasse no clã Bolsonaro veio a público após a ex-primeira-dama criticar o apoio do PL a uma possível candidatura de Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, ao governo do Ceará. Ciro foi adversário de Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022, e tem um histórico de críticas duras ao ex-presidente.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) respondeu às críticas e disse que a madrasta foi autoritária e atropelou o ex-presidente, que teria avalizado o movimento de aproximação com Ciro Gomes. Nesta terça, o senador falou em união do grupo e disse ter pedido desculpas a Michelle.

A briga tem a eleição para o Senado como pano de fundo. Michelle Bolsonaro lançou para a disputa a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), mas a cúpula local do partido defende a candidatura de Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL-CE).

As candidaturas ao Senado são uma prioridade do partido, cuja meta é formar maioria para se contrapor ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo é eleger o novo presidente da Casa e destravar pedidos de impeachment contra ministros do STF.

Embates semelhantes se repetem em estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco, além do Distrito Federal, com a possibilidade de possíveis baixas dentro do PL.

Um dos casos mais simbólicos é Santa Catarina, onde o ex-presidente indicou o filho Carlos Bolsonaro (PL), vereador pelo Rio de Janeiro, para ser candidato a senador. A escolha gerou um embate com a deputada federal Caroline de Toni (PL), que vinha articulando uma candidatura ao cargo.

Apesar das duas vagas em disputa, o governador Jorginho Mello (PL) deve apoiar a reeleição do senador Espiridião Amin (PP), o que inviabilizaria uma chapa pura com dois nomes do PL para o Senado. Diante do cenário adverso, De Toni avalia migrar para o Novo.

A candidatura de Carlos Bolsonaro, que não é catarinense, é vista com reservas no estado. O prefeito de Pouso Redondo, Rafael Tambozi (PL), declarou que o povo de Santa Catarina "não é gado" e disse apoiar De Toni e Amin, movimento que pode ganhar tração com outros prefeitos.

Em Pernambuco, Bolsonaro escolheu como candidato o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), mas a prisão do ex-presidente embaralhou o jogo e intensificou as divisões internas no partido.

Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, também pretende disputar o Senado. Em um estado que é reduto do presidente Lula (PT), a avaliação no meio político é que o PL precisaria sair unido em torno de um único candidato para tentar conseguir uma das duas vagas.

Em mensagem enviada a aliados há duas semanas, Gilson admitiu que pode mudar de partido ?o Novo é uma das alternativas. "Espero que a vontade de Bolsonaro prevaleça no meu partido. Caso contrário, já é pacífico a minha ida para outro ninho. Não vou sair atirando, apenas vou agradecer tudo que fizeram comigo", disse Gilson.

No Rio de Janeiro, um candidato natural à reeleição é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A segunda vaga é disputada pelo governador Cláudio Castro e o senador Carlos Portinho.

A situação ficou mais favorável para o governador, que ampliou sua popularidade após a megaoperação policial que terminou com 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Aliados de Carlos Portinho, contudo, lembram que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julga o governador em processo que pode culminar com sua cassação e inelegibilidade.

No Distrito Federal, uma ala do PL defende que a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) seja a companheira de chapa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para o Senado, movimento que isolaria o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Para o cientista político Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, as divergências internas no bolsonarismo devem continuar enquanto Bolsonaro estiver preso.

"Vão prosseguir e devem demorar porque Bolsonaro não pode conversar, andar pelos país e não é expectativa de poder. Diante disso, existe um vazio e a busca do espólio eleitoral", afirma.