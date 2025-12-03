BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) defendeu, nesta quarta-feira (3), a indicação de Jorge Messias para o STF (Supremo Tribunal Federal) e disse não entender a polêmica e o problema político criado com o Senado.

"Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica, não é a primeira pessoa que eu indico para o Supremo", disse Lula, referindo-se a designações feitas por ele no passado. "Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta, eu espero que seja resolvido", completou, durante entrevista à TV Verdes Mares, do Ceará.

Ele ainda declarou que Messias, atual chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), tem qualificação comprovada para ser ministro do STF.

Na terça (2), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), recuou da data que havia anunciado para a sabatina do indicado de Lula para o STF. A data inicialmente proposta era 10 de dezembro, o que dava a Messias um prazo apertado para fazer campanha.

Alcolumbre está contrariado pela escolha de Lula. Ele havia trabalhado pelo nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG).