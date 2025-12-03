BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (3) uma ordem do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), para acessar informações dos terminais e computadores da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitou a Operação Lava Jato.

As diligências são relacionadas a uma investigação sobre acusações feitas pelo ex-deputado estadual Tony Garcia contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz responsável pelas decisões relacionadas à operação.

Garcia afirma ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Moro durante investigações do caso Banestado, em dezembro de 2004, como parte de seu acordo de delação premiada.

A PF apura informações que envolvem processos relacionados ao próprio Garcia e também referente a uma série de doleiros investigados tanto na Lava Jato como em outras operações que se desdobraram dela.

Toffoli manteve o inquérito sobre Garcia no STF, contrariando pedido do senador, que argumenta que os fatos analisados são anteriores a seu mandato.

Procurado por meio da assessoria, a Justiça Federal do Paraná disse que não iria se manifestar sobre o assunto.

Por meio de nota, Moro disse que não teve acesso aos autos do inquérito, "instaurado com base em um relato fantasioso de Tony Garcia".

Segundo o senador, não houve qualquer irregularidade no processo de 20 anos atrás e que "não há causa para competência do STF no inquérito, já que não há sob investigação ato praticado por Sergio Moro na condição de senador ou ministro".

"O senador não tem qualquer preocupação com o amplo acesso pelo STF aos processos que atuou como juiz. Essas diligências apenas confirmarão que os relatos de Tony Garcia são mentirosos", afirmou.