BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e sua filha Laura realizam visita nesta quinta-feira (4) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.

O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Bolsonaro está preso no local desde 22 de novembro, por decisão do ministro, no âmbito do processo da trama golpista.

Michelle e Laura chegaram à superintendência da PF às 9h30. Pela decisão de Moraes, podem permanecer com o ex-presidente por apenas 30 minutos. O ministro também autorizou a visita nesta quinta de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e um dos filhos do ex-presidente.

As visitas ocorrem após desentendimento público na família em razão da aliança do PL com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

O acordo foi criticado por Michelle, o que levou os filhos de Bolsonaro a criticá-la.

Após visitar o pai na segunda, porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que pediu desculpas para a madrasta. À tarde, ele atribuiu o episódio a um "ruído de comunicação", disse que todos conversaram "como adultos" e que o objetivo é derrotar o PT no Ceará.

O PL, por sua vez, suspendeu nesta terça-feira (2) o apoio à candidatura de Ciro ao Governo do Ceará.