BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e sua filha Laura realizam visita nesta quinta-feira (4) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Bolsonaro está preso no local desde 22 de novembro, por decisão do ministro, no âmbito do processo da trama golpista.

Michelle e Laura chegaram à superintendência da PF às 9h30. Pela decisão de Moraes, podem permanecer com o ex-presidente por apenas 30 minutos. O ministro também autorizou a visita nesta quinta de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e um dos filhos do ex-presidente.

As visitas ocorrem após desentendimento público na família em razão da aliança do PL com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

Michelle se manifestou contra o acordo, o que levou os filhos de Bolsonaro a criticá-la.

"Eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família. Como apoiar (ou deixar de, caridosamente, admoestar quem apoia) um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou meu marido como genocida?", escreveu Michelle, na segunda (2), numa rede social.

Após visitar o pai na segunda, porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que pediu desculpas à madrasta. Depois, ele atribuiu o episódio a um "ruído de comunicação", disse que todos conversaram "como adultos" e que o objetivo comum é derrotar o PT no Ceará.

O PL, por sua vez, suspendeu o apoio à candidatura de Ciro ao Governo do Ceará.