BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou a aliados e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato do grupo para disputar a Presidência da República nas eleições do ano que vem.

A escolha de Flávio foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha de S.Paulo. Flávio visitou o pai na prisão na terça-feira (2) na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Os dois conversaram por cerca de meia hora.

O senador viajou para São Paulo nesta quinta-feira (4) para informar a decisão de Bolsonaro ao governador de São Paulo, segundo o relato de duas pessoas.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou à reportagem que Bolsonaro de fato comunicou ao filho que ele deveria concorrer ao Palácio do Planalto.

Na saída da PF, na terça, o senador disse que pediu desculpas para a madrasta, Michelle Bolsonaro (PL), pela briga envolvendo o palanque do PL no Ceará e explicou ao pai a situação. O senador também atribuiu o episódio a um "ruído de comunicação" e disse que Michelle estava no núcleo duro do PL.