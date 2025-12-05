SÃO PAULO, (UOL/FOLHAPRESS) - Em visita ao Muro das Lamentações, em Israel, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez um pedido pela liberdade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao deixar um bilhete com a frase "solta o Bolsonaro" no local.

Situado no centro antigo de Jerusalém, o local onde foi deixada a mensagem é considerado sagrado para o judaísmo e faz parte das ruínas do Segundo Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Fiéis do mundo todo vão ao local fazer orações e deixar bilhetes com seus pedidos entre as fendas do muro.

Eduardo divulgou nas redes sociais a mensagem escrita em português e em inglês, ao lado de desenhos das bandeiras do Brasil e de Israel. O deputado desembarcou no país nesta semana. O filho do ex-presidente está fora do Brasil desde fevereiro deste ano, quando partiu para os Estados Unidos.

Réu por coação à Justiça, ele é acusado de buscar sanções contra autoridades brasileiras para tentar livrar seu pai da condenação por tentativa de golpe. O deputado também já ultrapassou o limite de faltas na Câmara e pode ser cassado.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, se encontrou com Eduardo, que compartilhou o momento nas redes sociais em post na quinta-feira (4). "Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado", escreveu na legenda. Netanyahu não divulgou imagens da reunião.

O deputado também se reuniu com o presidente do parlamento israelense. Amir Ohana chamou o filho de Bolsonaro, em post em inglês, de "amigo de Israel". "Com líderes como ele, tenho esperança de que possamos fazer com que as relações Israel-Brasil voltem a ser ótimas", escreveu.

O brasileiro agradeceu o encontro e exaltou Ohana por "distinguir a posição de Lula pró-Hamas do restante da população brasileira". "Quem tem a bússola moral em ordem apoia Israel contra terroristas que queimam mulheres vivas e põem bebês em fornos. Israel está na linha de frente para preservar a civilização contra a barbárie, se eles caem o Ocidente cairá junto", disse o deputado.