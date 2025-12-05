BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira (5), após se lançar candidato à Presidência da República indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que já conversou com dirigentes do União Brasil, PP e PSD em busca de apoio.

Ele minimizou a resistência de líderes e dirigentes do centrão a seu nome, já que o grupo prefere lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio disse ter o aval de Tarcísio e dos seus irmãos na corrida ao Planalto.

"Foram conversas curtas, onde eu disse que tinha acabado de conversar com o governador Tarciso, um amigo, uma pessoa de confiança, aliás, que vai estar junto com a gente. Eu quero agora conversar mais profundamente com cada um deles sobre o planejamento daqui para frente", disse ao desembarcar em Brasília vindo de São Paulo.

"Vamos conversar com bastante gente, com muita transparência, com muita calma, muita serenidade, centrado como eu sou. Acho que é disso que o Brasil precisa, de tranquilidade e de previsibilidade. [...] O [ex-]presidente Bolsonaro jamais escolheria a mim para esse tipo de missão se não tivesse confiança, se não estivesse preparado", completou.

Segundo Flávio, apesar de decisões em corridas presidenciais serem tomadas "em cima da hora", Bolsonaro entendeu "que agora era o melhor momento" e se disse preparado.

Questionado sobre o apoio dos seus irmãos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), Flávio disse ter o apoio deles.

"O Eduardo é uma pessoa que está 100% junto comigo nesse projeto. É uma grande liderança que está lá fora. Está lutando pela liberdade do Brasil, pela redemocratização do nosso país, e certamente ficou muito feliz com esse passo que foi dado, que obviamente foi conversado com ele e com toda a família", respondeu.