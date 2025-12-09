Na entrevista,. Além disso, ele defende a importância da agenda climática. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (9), na

Diretor do Instituto Futuro, iniciativa voltada à renovação das ideias progressistas e ao combate à desigualdade social, Juliano Medeiros tem uma trajetória política ligada aos movimentos sociais. Foi presidente nacional do PSOL entre 2017 e 2023.

Por isso, comenta que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro não representa o fim do bolsonarismo no país. Vai se reinventar. Talvez a extrema direita assuma outro nome [...], mas a verdade é que é um marco importante, porque, em outros países, as instituições não conseguiram dar essa resposta, diz.