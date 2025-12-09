SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou, nesta terça-feira (9), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-mandatário está preso desde 22 de novembro.

Ao sair do local, Flávio reafirmou que sua candidatura ao Palácio do Planalto "não tem preço" e que procurará líderes do centrão para costurar apoio a seu nome.

Ele se reuniu na noite de segunda (8) com os presidentes do PP, Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antonio Rueda.

"Pedi apoio para eles desde o primeiro momento e obviamente eles vão conversar com as bases deles, fazer as análises", declarou o senador.

Este é o primeiro encontro de Bolsonaro com seu filho mais velho desde o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência ?o ex-presidente está inelegível. O parlamentar chegou ao local por volta de 8h50.

A visita foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. As visitas a Bolsonaro, condenado no processo da trama golpista, devem ser feitas às terças e às quintas-feiras, entre 9h e 11h.

Em entrevista à Folha na segunda (8), Flávio, que havia ameaçado desistir, voltou atrás e afirmou que sua candidatura é irreversível. "É irreversível. Minha candidatura não está à venda".

O filho de Jair Bolsonaro disse ainda que seu sobrenome é uma vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que até então era o candidato preferido da maior parte da classe política para representar o bolsonarismo em 2026.