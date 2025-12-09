BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), decidiu que o projeto de redução de penas relatado pelo deputado Paulinhop da Força (Solidariedade-SP) será votado nesta terça-feira (9) pelo plenário.

A anistia ao ex-presidente e aos presos por participação nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023 foi um dos temas mais importantes na Câmara meses atrás. Depois, uma redução de penas, sem perdão completo, passou a ser debatida em seu lugar. Mas mesmo essa ideia perdeu força nas últimas semanas.

O relator do projeto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse que a pressão de Flávio, vista por alguns políticos como chantagem, não muda nada na proposta.

"O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia", disse ele. "No meu relatório não tem anistia. Anistia zero. O que tem é redução de penas", declarou o deputado.